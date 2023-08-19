В бою за Украину погиб житель Одесской области Алексей Мальченко, светлая память

22 июня во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Новотягинка Херсонской области погиб солдат ВСУ житель города Южный Одесской области Алексей Мальченко.

Об этом сообщили в Южненском городском совете.

Погибший воин работал в морском торговом порту «Южный».

26 июня в Южненской громаде объявили Днём траура, в знак скорби приспустили государственные флаги Украины. На городской площади Победы прошло прощание с солдатом возле памятника Защитникам Отечества.

Как сообщала Одесса News, в июне на фронте погиб командир первой танковой роты танкового батальона, житель Одесской области и работник порта «Южный» Александр Казанджи.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy