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6 декабря графики стабилизационных отключений света в Одессе не действуют

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Из-за российских террористических атак в Одессе происходят аварийные отключения света.

По информации ДТЭК «Одесские электросети», 6 декабря графики стабилизационных отключений не действуют.

«Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики уже делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесской области», — говорится в сообщении энергетической компании.

Как информировала Одесса News, после вражеского массированного ракетного обстрела 5 декабря энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы. Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» вместе с коллегами из облэнерго и компаниями-производителями электроэнергии приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектах Одесской и других областей.

Фото: ДТЭК «Одесские электросети»

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