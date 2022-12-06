В Чёрном море находятся 15 вражеских кораблей, готовых к применению силы

По состоянию на 7 утра 6 декабря в Чёрном море находятся 15 вражеских кораблей.

Об этом сообщает в Telegram-канале представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Отмечается, что среди 15 кораблей Черноморского флота РФ 2 ракетоносителя — надводный и подводный, оснащённые 12 ракетами «Калибр».

Как информировала Одесса News, 5 декабря против Украины был проведён массированный ракетный обстрел. Были осуществлены пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми самолётов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Также противник нанёс удар 22 крылатыми ракетами типа «Калибр» с кораблей Черноморского флота. Кроме того, из акватории Чёрного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

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