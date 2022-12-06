6 декабря одесский электротранспорт останется в депо

6 декабря городской электротранспорт Одессы работать не будет из-за отсутствия электроэнергии.

Об этом сообщается в Telegram «Одесса. Официально».

Вчера, 5 декабря, КП «Одессагорэлектротранс» сообщило, что из-за обесточивания части города в результате вражеских обстрелов работа общественного электрического транспорта была приостановлена.

Сегодня эта информация добавлена сообщением о том, что «ни один водитель не покинул свой обесточенный трамвай или троллейбус в эти холодные и тёмные сутки».

Как информировала Одесса News, 6 декабря графики стабилизационных отключений электроэнергии в Одессе не действуют.

Фото: КП «Одесгорэлектротранс»/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod