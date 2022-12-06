В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Фаркаж, светлая ему память

На российско-украинской войне 11 ноября погиб Фаркаж Виталий из села Секретаровка Одесской области.

Об этом сообщает официальный сайт Выгодянского сельсовета.

С Героем простились в его родном селе. Жители громады встретили траурный кортеж с жёлто-голубыми флагами, лампадками и цветами. В честь Героя звучал Гимн Украины под троекратный оружейный залп.

Виталий родился 2 февраля 1993 года в деревне Секретаровка. Учился в Секретаровском и Васильевском учебных заведениях. По воспоминаниям родных, друзей и знакомых, имел большую целеустремлённость и активную жизненную позицию.

Сделав выбор в пользу профессии полицейского, Виталий настойчиво учился, физически и духовно развивался.

В первые дни войны вместе с отцом пошёл добровольцем в военкомат. Выполняя боевую задачу по защите Родины, Виталий Фаркаж погиб в Донецкой области в селе Андреевка.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года на фронте, вблизи населённого пункта Мирное Николаевской области, погиб 24-летний житель села Сычавка Одесской области Артём Потушанский.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Выгодянский сельсовет/Facebook

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