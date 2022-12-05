В бою за Украину погиб житель Одесской области Артём Потушанский, светлая память

На фронте, вблизи населённого пункта Мирное Николаевской области, погиб 24-летний житель села Сычавка Одесской области Артём Потушанский.

О гибели военного сообщили в пресс-службе Южненского городского совета.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года Одесская область потеряла ещё одного своего защитника – Сергея Паулеско из Арциза.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

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Фото: Южненский горсовет/Facebook

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