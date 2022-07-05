Военная ситуация на юге Украины: враг усилил свой флот и снабжение боезапасами

В северо-западной части Чёрного моря состоянием на 5 июля находятся 3 надводных и 2 подводных носителя «Калибров» российского флота.

По сообщению в Facebook представителя Оперативного командования «Юг» полковника Владислава Назарова, на этих кораблях в готовности к применению более 30 ракет.

В операционной зоне командования «Юг» противник не прекращает обстрелы из танков, миномётов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Пытается провести ротацию личного состава и обеспечить поставки боезапаса. В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию ​​Каланчак прибыло 17 вагонов с боеприпасами. На усиление живой силы прибыло подкрепление из Хабаровского края.

Однако, по мнению офицера Назарова, «оккупанты слишком деморализованы и изыскивают возможность получения лёгких ранений для выхода из состава действующего подразделения и возвращения в РФ».

Поэтому, как сказал представитель командования ВСУ, не рискуя проводить наступательные действия по суше, враг применяет тактику авиационных ударов. Так, за прошедшие сутки из направления Ольгиного и Архангельского нанёс 4 удара парами вертолётов Ка-52 по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному. Человеческих жертв нет.

Тяжёлой артиллерией обстреляна Большая Костромка, продолжается разрушение социальной инфраструктуры.

В ответ парой наших штурмовиков нанесён удар по скоплению противника в районе Давыдова Брода. Враг атаковал наши самолеты двумя крылатыми ракетами «воздух-воздух», выпущенными из истребителя Су-35.

Продолжая атаковать вражеские запасы и места сосредоточения, ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению противника в районе Дарьевки Херсонской области. Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач за прошедшие сутки на юге Украины обезврежены 30 оккупантов, танк Т-62, реактивная система залпового огня «Ураган», гаубица «Мста-Б», 8 единиц автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.

Полковник Назаров предупредил о высокой ракетной угрозе. Враг распространяет фейки о том, что в одесских школах по всему городу обустроены укреплённые огневые точки с тяжёлой техникой и артиллерией. Как правило, оккупационные войска периодически запускают подобные фейки, чтобы потом оправдывать свои атаки по социальной инфраструктуре.

На главном фото воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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