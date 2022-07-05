В Одессе простились с Александром Шишковым, погибшем в Сергеевке

В Одессе 4 июля провели в последний путь Александра Шишкова, погибшего в результате ракетного удара по Сергеевке Одесской области.

Прощание с тренером и президентом детского футбольного клуба Александром Шишковым прошло на главной аллее стадиона «Черноморец».

Как сообщала Одесса News, во время ракетного обстрела Сергеевки погибли также ещё 20 человек, среди которых 68-летний учитель физической культуры опорного заведения общего среднего образования «Сергеевский лицей» Владимир Чолак, ученик 7 класса Академического лицея г. Белгород-Днестровского Дмитрий Рудницкий и его мать Надежда.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото и видео: Суспiльне.Одеса

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.