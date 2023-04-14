В бою за Украину погиб житель Одесской области Роман Скрипнюк, светлая ему память

Защищая Украину от российских захватчиков, отдал свою жизнь житель села Молодёжное Великодолинской громады в Одесской области 30-летний Роман Скрипнюк.

Об этом сообщает Одесская областная футбольная ассоциация.

Роман погиб в марте 2023 года в боях под Бахмутом.

Погибший в мирной жизни был воспитанником местного футбольного клуба «Бастион», который соревновался во Второй лиге чемпионата Украины. В юношеские годы Скрипнюк участвовал как в чемпионатах Одесской области, так и во всеукраинских турнирах.

После этого прошёл срочную службу в армии. Вернувшись домой после службы, Роман продолжал защищать цвета местных футбольных клубов. Принимал участие в чемпионатах Черноморска и Одессы, первенстве Одесской области и районных соревнованиях.

За минувшие годы Скрипнюк успел поиграть за целый ряд команд с юга Украины. Это ФК «Черноморск», «Затока» (Белгород-Днестровский), «Трофимовец» (Молодёжное), «Интер» (Малая Долина), «Люксор» (Барабой), «Efes» (Черноморск). Последним клубом Романа был ФК ТБТ (ТрансБалкТерминал) – лидер открытого чемпионата Черноморска по футзалу сезона-2022/23.

Роман не мог усидеть дома, когда началось полномасштабное вторжение России, поскольку имел опыт службы в армии. С первого дня войны футболист пошёл добровольцем на фронт, выполнял самые сложные задачи.

Прощание с Романом Скрипнюком прошло 15 марта в Черноморске в Свято-Николаевском храме, а похоронили Героя на кладбище в селе Молодёжное.

У Романа осталась семья – жена Ольга и двое детей.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Бахмуте во время выполнения боевого задания прервалась жизнь жителя селя Яськив Беляевского района Одесской области Олега Пособило.

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Фото: Великодолинский поселковый совет/Facebook, Одесская областная футбольная ассоциация

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