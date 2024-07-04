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  4. США объявили о новом пакете помощи Украине на $2,35 млрд: что в нём

США объявили о новом пакете помощи Украине на $2,35 млрд: что в нём

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США 3 июля объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму $2,35 млрд.

Об этом сообщается на сайте Пентагона, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что США предоставляют Киеву до $150 млн в рамках президентских полномочий на сокращение (Presidential Drawdown Authority) запасов Пентагона. Эта помощь включает дополнительные ракеты к ПВО, артснаряды и другие боеприпасы, а также противотанковое оружие.

Кроме того, минобороны США объявило о значительном пакете перехватчиков к ПВО примерно на $2,2 млрд из средств Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

Как указали в Пентагоне, эти средства будут использованы для закупки ракет к системам Patriot и NASAMS. В результате Украина получит перехватчики, в которых срочно нуждается для защиты населения и критически важной инфраструктуры от воздушных атак со стороны страны-агрессора России.

Пакет PDA – это 60-й пакет военной помощи, который администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине из складов минобороны, начиная с августа 2021 года.

В этот пакет войдут:

  • ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
  • боеприпасы для систем HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 81-мм миномётные снаряды;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и наведением (TOW);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
  • тактические транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования;
  • тактические аэронавигационные системы и оборудование для поддержки авиации;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года Украина получила транш в $2,2 млрд от Международного валютного фонда в рамках механизма расширенного кредитования (EFF).

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