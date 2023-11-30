Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками

Ночью 30 ноября российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Пять «шахедов» уничтожили наши силы ПВО. К сожалению, не удалось избежать попадания: повреждено неиспользовавшееся здание», — написал глава ООГА.

По его словам, пожар оперативно ликвидировали спасатели, люди не пострадали.

Одесса News информировала, что сегоднешней ночью оккупанты снова нанесли удар по нашему государству, применив 8 зенитных управляемых ракет С-300 и 20 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Нашими защитниками уничтожено 14 ударных БПЛА. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, трёхэтажный жилой дом в городе Мирноград Донецкой области и другая гражданская инфраструктура.

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