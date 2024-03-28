Ночью над Одессой летали вражеские беспилотники

В ночь на 28 марта российские оккупанты запустили ударные беспилотники типа Shahed из Курской области РФ и с полигона Чауда во временно оккупированном Крыму.

Об этом утром 28 марта сообщил в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«В ночь на 28 марта 2024 года противник нанёс ракетно-авиационный удар по Украине с применением трёх крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П (из акватории Чёрного моря), зенитной управляемой ракеты С-300 и 28 ударных БпЛА типа Shahed-136/131», – сказано в сообщении.

Олещук уточнил, что С-300 Россия запустила с временно оккупированной территории Донецкой области. О последствиях прилётов вражеских ракет он не сообщил.

К отражению удара были привлечены зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.

«Уничтожены 26 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей», – подытожил Олещук.

Одесса News информировала, что в результате атаки российских оккупантов по Одессе 25 марта пострадали 10 человек, повреждено здание Дворца спорта, жилые здания, теплицы Ботанического сада.

Инфографика: ВС ВСУ/Telegram

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