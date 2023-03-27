Отца домой не дождалась дочь: в бою за Украину погиб одессит Павел Исько

В боях за Херсон погиб житель посёлка городского типа Авангард Одесской области Павел Исько.

Об этом сообщает Авангардовская территориальная громада.

Прощание с защитником прошло 3 марта. Его встретили живым коридором на въезде в посёлок.

Павлу было 35 лет. Он родился в Одессе 2 марта 1987 года. В Авангард семья Исько переехала в 1995 году. Павел учился в Одесской городской общеобразовательной школе №130. Высшее образование получил в Одесской госакадемии строительства и архитектуры. 19 марта 2022 года Павел пошёл добровольцем в ряды Ввооружённых сил Украины. По состоянию здоровья Павла не сразу мобилизовали, но его настойчивость таки привела в армию — он стал снайпером в отделении снайперов воинской части А 3821 137-го отдельного батальона морской пехоты Военно-Морских Сил.

Ужасное известие о потере Павла семья получили в сентябре 2022 года, но похоронить военного было невозможно из-за недоступности места гибели. 5 долгих, ужасных месяцев поисков погибшего сына, мужа, отца….., месяцев бессонных ночей под госпиталями в надежде, что родной человек ранен, но жив….

Долгие месяцы о его судьбе не было ничего известно. 10 ноября 2022 года во время контрнаступательных действий специальными силами обороны были освобождены населённые пункты в Херсонской области. Тело военного нашли на боевой позиции под селом Костромка Херсонской области. Была начата процедура подтверждения личности погибшего.

28 февраля 2023 года результаты экспертизы ДНК показали, что погибший военный – Исько Павел Валерьевич…

У погибшего осталась дочь.

Как сообщала Одесса News, бывший регбист одесского «КРЕДО-1963», чемпион Украины 2007 года, экс-игрок юниорской сборной Украины Александр Морев погиб в боях за Украину.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Авангардовская территориальная громада

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