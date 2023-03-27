397-й день войны: Россияне без успеха наступают на 5 направлениях

Начались 397-е сутки вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны.

По данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 27 марта, оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Здесь за сутки наши воины отразили более 60 атак противника.

Ни на одном направлении враг не добился успеха, неся большие потери. Так, в населённом пункте Троицкое Луганской области в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых окупантов.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.

Противник применяет тактику террора, нанося ракетные и авиационные удары, обстреливая из арторудий населённые пункты в Харьковской, Донецкой Сумской, Луганской, Запорожской, Херсонской областях. За прошедшие сутки противник нанёс 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населённых пунктов.

Всё, что осталось от Угледара

Враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, но город-крепость удерживается бойцами ВСУ.

Как сообщала Одесса News, 26 марта в Одесском районе в результате детонации вражеской морской мины повреждён дачный дом на побережье.

На главном фото воины 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook, Донецкая ОВА

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