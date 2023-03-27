В Одесской области сдетонировала морская мина, есть разрушения

26 марта в Одесском районе в результате детонации вражеской морской мины повреждён дачный дом на побережье.

Об этом спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Теlegram.

По его словам, инцидент произошёл в селе Сычавка Южненской территориальной громады Одесского района.

«В результате детонации вражеской морской мины повреждён дачный домик на берегу Чёрного моря. Погибших и пострадавших нет», – отметил Братчук.

Братчук также напомнил, что следует соблюдать правила минно-взрывной безопасности.

Позже Оперативное командование «Юг» сообщило, что «в рамках обеспечения минной безопасности, возле одного из пляжей области была обнаружена и контролированно уничтожена морская мина. Другая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств. Повреждено несколько построек. Лишь из-за ограничения доступа к объекту там не было людей и никто не пострадал».

Как сообщала Одесса News, специалисты группы разминирования Военно-морских сил ВСУ 4 января 2023 года успешно ликвидировали противокорабельную мину недалеко от одного из пляжей Одесской области.

Фото: ОК «Юг»/Facebook

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