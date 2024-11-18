19 ноября в Одессе День траура по жертвам российского ракетного обстрела

В связи с трагедией, произошедшей 18 ноября 2024 года в результате вражеской атаки ракетами на город Одессу и приведшей к гибели людей, 19 ноября объявлен Днём ​​траура.

На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Подчёркивается, что предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Одесса News информировала, что по состоянию на 14.30 18 ноября известно о 10 погибших от ракетного удар, среди которых 7 полицейских – следователи и работник конвойной службы полиции, медик, два местных жителя. Ещё 39 человек получили ранения разной степени тяжести, среди которых 4 детей и 14 правоохранителей.

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