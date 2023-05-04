В бою за Украину погиб одессит Дмитрий Иванов, светлая ему память

На фронте в ожесточённых боях под Бахмутом погиб 36-летний боец одесской 122-й бригады территориальной обороны Дмитрий Иванов с позывным «Бендер».

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Прощальная церемония состоялась 27 марта в одесском Доме Офицеров по улице Пироговской.

У Дмитрия остались жена и 13-летняя дочь.

Дмитрий Иванов ушёл добровольцем вместе со своими друзьями, в первый день полномасштабного вторжения. В мирной жизни работал строителем.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года от ран, полученных от обстрела с российского дрона, в больнице умер военный из села Прилиманское Одесской области Сергей Тюхтя.

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Фото: 122-я бригада теробороны ВСУ/Facebook, 048ua

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