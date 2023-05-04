435-й день войны: 17 авиаударов по врагу, 3 уничтоженных склада с боеприпасами

Начались 435-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

По информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 4 мая, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.

Противник продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора.

Как сообщала Одесса News, государство-террорист Россия ночью 4 мая атаковала Одессу 15 дронами-камикадзе Shahed-131/136 иранского производства. 12 из них защитники неба сбили, но зафиксирован и прилёт – по общежитиям одного из учебных заведений.

За прошедшие сутки противник нанёс 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражены 40 вражеских атак. Самые ожесточённые бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

В Купянском и Шахтёрском направлениях враг наступательных действий не проводил, обстреляв несколько населённых пунктов в Харьковской и Донецкой областях.

Обстрелянный врагом Краматорск Донецкой области

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, нанёс ракетный удар по городу Запорожье и авиаудар по Кизомису Херсонской области, из артиллерии обстрелял населённые пункты Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областей, город Херсон. Погибли гражданские люди.

На главном фото Максим — 22-летний танкист подразделения отдельной бригады морской пехоты, родом из Попасной Луганской области, к морской пехоте присоединился в 20 лет, подписав контракт.

Фото в тексте: Генштаб, 122 бригада теробороны, ОК «Юг» ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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