США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн

25 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны США, пишет издание Гордон.

Отмечается, что это 43-й пакет помощи, который предоставляется из запасов минобороны США с августа 2021 года.

«Сегодняшнее обязательство по оказанию помощи в области безопасности на сумму до $400 млн включает в себя дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России», – говорится в сообщении.

Пакет включает:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

120-мм и 60-мм миномётные боеприпасы;

32 БТР Stryker;

ракеты TOW;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

беспилотные авиационные комплексы Hornet;

авиационные ракеты Hydra-70;

тактические аэронавигационные комплексы;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

более 28 млн патронов к стрелковому оружию;

приборы ночного видения и тепловизоры;

запчасти, учебные боеприпасы и прочее полевое снаряжение.



«Соединённые Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения её непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», – говорится в пресс-релизе.

В Пентагоне сообщили, что, в общей сложности, США выделили более $43,7 млрд на помощь Украине в области безопасности с начала правления администрации президента США Джо Байдена, в том числе более $43 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Как сообщала Одесса News, ответом ЕС на варварские российские обстрелы Одессы, в результате которых погибают люди, разрушается портовая инфраструктура и уничтожаются запасы зерна, предназначенные для наиболее уязвимых стран мира, будет увеличение военной помощи для Украины.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy

