США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн

25 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине.
Об этом сообщила пресс-служба минобороны США, пишет издание Гордон.
Отмечается, что это 43-й пакет помощи, который предоставляется из запасов минобороны США с августа 2021 года.
«Сегодняшнее обязательство по оказанию помощи в области безопасности на сумму до $400 млн включает в себя дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России», – говорится в сообщении.
Пакет включает:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- 120-мм и 60-мм миномётные боеприпасы;
- 32 БТР Stryker;
- ракеты TOW;
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- беспилотные авиационные комплексы Hornet;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- тактические аэронавигационные комплексы;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- более 28 млн патронов к стрелковому оружию;
- приборы ночного видения и тепловизоры;
- запчасти, учебные боеприпасы и прочее полевое снаряжение.
«Соединённые Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения её непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», – говорится в пресс-релизе.
В Пентагоне сообщили, что, в общей сложности, США выделили более $43,7 млрд на помощь Украине в области безопасности с начала правления администрации президента США Джо Байдена, в том числе более $43 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.
Как сообщала Одесса News, ответом ЕС на варварские российские обстрелы Одессы, в результате которых погибают люди, разрушается портовая инфраструктура и уничтожаются запасы зерна, предназначенные для наиболее уязвимых стран мира, будет увеличение военной помощи для Украины.
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