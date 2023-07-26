В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Димчев, светлая ему память

10 июня Арцизская громада Одесской области провела в последний путь погибшего защитника Украины Дмитрия Димчева.

Об этом сообщает в Facebook Болградская районная государственная администрация.

Траурная процессия прошла от Арциза до села Теплица, где тело военнослужащего десантно-штурмовых войск ВСУ предали земле.

«Погиб, защищая нашу страну, выпускник Арцизского профессионального аграрного лицея 2013 года Димчев Дмитрий… Ему было всего 28… Всегда весёлый, здравомыслящий, добрый, любящий жизнь… Всегда будем помнить тебя таким. Трудно подобрать слова, чтобы разделить горе утраты и боль за молодую жизнь», – написала директор местного лицея Ирина Гавриленко.

Как сообщала Одесса News, 7 июня 2023 года во время атаки дронов-камикадзе вблизи населённого пункта Первомайское Донецкой области погиб 23-летний защитник из Кодымы Одесской области Назар Дуденко.

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Фото: Болградская РГА/Facebook

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