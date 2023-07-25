В бою за Украину погиб житель Одесской области Назар Дуденко, светлая ему память

7 июня во время атаки дроно-камикадзе вблизи населённого пункта Первомайское Донецкой области погиб 23-летний защитник из Кодымы Одесской области Назар Дуденко.

О его смерти сообщили в Кодымской громаде.

«Погиб защитник Украины, победоносный воин, герой, ратник, витязь, который пришёл в этот мир с высокой миссией и ушёл из него, выполнив её. Этот духовный великан, хрупкий и молодой, стал примером для нас, и упрёком для тех, кто покинул родину в самые сложные времена, спрятался за границей или нашёл другие оправдания своим поступкам, чтобы не брать в руки оружия», — говорится в некрологе.

Назар защищал Украину с 2018 года, когда пошёл на контрактную службу. Участвовал в боях на Светлодарской дуге до полномасштабного вторжения. Перед гибелью написал жене, что «лезут орки». Дальше исчезла связь…

Отец погибшего воина Александр Дуденко также на фронте защищает страну, недавно получил ранения. В прошлом году в результате ракетного удара по Николаеву погиб двоюродный брат Назара Ярослав Баркар. Назар тогда сам разыскивал тело погибшего среди других.

У Назара Дуденко остались жена и сын.

Как сообщала Одесса News, 5 июня село Покровка Любашевской громады Одесской области провело в последний путь своего жителя — Валерия Подорожню, погибшего 31 мая во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Торское Краматорского района Донецкой области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Кодымская громада/Facebook

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