Воздушные Силы ВСУ сообщили о потере Украиной истребителя МиГ-29

16 августа авиация Воздушных сил ВСУ потеряла истребитель МиГ-29.

Об этом в Facebook сообщил бывший спикер ВС ВСУ полковник Юрий Игнат.

«К сожалению, сегодня потеряли МиГ-29. К счастью, все живы и здоровы. Война», – написал Игнат.

По информации Воздушного командования «Юг», «авиация Воздушных Сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. Украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистическим центрам и путям снабжения противника».

Одесса News информировала, что в ночь на 14 августа подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций ВСУ совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях России.

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