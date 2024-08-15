Генштаб ВСУ подтвердил поражение сразу четырёх российских аэродромов

Силы обороны Украины поразили сразу четыре военных аэродрома российских оккупантов.

Об этом 14 августа сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«В ночь на 14 августа подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций ВСУ совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях России», – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, поражены военные аэродромы Халино, Саваслейка, Борисоглебск и Балтимор, на которых базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника россиян.

«Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Результаты атаки уточняются», – добавили в ведомстве.

Утром 14 августа российские власти заявили об атаке беспилотников по Нижегородской области страны-агрессора РФ, о 10 прилётах в Саваслейке и пожаре в Борисоглебске. «Схеми» (проект «Радіо Свобода») показали спутниковые снимкм, на которых зафиксированы последствия удара по Борисоглебску и Саваслейке, сообщив, что это была «специально спланированная операция», чтобы противник не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинским городам.

Вечером президент Владимир Зеленский поблагодарил силы обороны за «точные, своевременные и результативные удары по российским аэродромам, отметив, что «украинские дроны работают именно так, как нужно».

Одесса News информировала о том, что в ночь на 9 августа 2024 года российский Липецк атаковали украинские беспилотники.

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