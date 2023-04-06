В бою за Украину погиб одессит Дмитрий Безносюк, светлая ему память

13 марта встретили живым коридором в селе Прилиманское Одесской области погибшего на фронте нашего защитника, уроженца Одессы Дмитрия Безносюка.

Об этом сообщает Авангардская громада.

Дмитрий родился 13 января 1974 года в Одессе. В 2002 году семья переехала в Прилиманское.

На войну пошёл добровольцем, но его призвали не сразу. В марте 2022 года Дмитрий сам обратился в Овидиопольский военкомат, но ему отказали и поставили в резерв. В августе пришло извещение, что его призывают в ряды ВСУ.

Дмитрий служил в 124-й бригаде 192-го батальона ВЧ 7358. Получил назначение на Донецкое направление, оттуда перебросили в Изюм, в ноябре перенаправили в Чернобаевку, где он и погиб.

Как сообщала Одесса News, 11 марта в селе Николаевка Сергеевской поселковой громады Одесской области простились с 33-летним солдатом Станиславом Грищенко.

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Фото: Дарья Исаева, Авангардовская громада/Facebook

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