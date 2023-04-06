Житель Одессы, занимавшийся в соцсетях антиукраинской агитацией, получил 5 лет

По апелляции прокуроров житель Одессы, который занимался антиукраинской агитацией в соцсетях, проведёт за решёткой 5 лет.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры обжаловали в апелляционном порядке приговор суда первой инстанции, которым в 2019 году житель Одессы признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подделке документов и незаконном обращении наркотических средств, — сообщает пресс-служба ведомства.

По совокупности преступлений он приговорён к 5 годам лишения свободы с установлением испытательного срока 3 года.

Установлено, что мужчина под псевдонимом в социальной сети Facebook распространял публичные призывы к украинцам, в частности, жителям неподконтрольных Украине территорий к вооружённому сопротивлению ВСУ с целью предотвращения их продвижения вглубь территории так называемой Новороссии, а также пропагандировал героический образ участников формирований «ДНР».

Также он распространял публикации лидера «ДНР» о призывах к жителям Харьковщины о присоединении их региона к так называемым самопровозглашённым республикам.

Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства мужчины обнаружен и изъят поддельный паспорт гражданина Украины и наркотическое средство – каннабис, который он хранил для личного употребления.

В суде апелляционной инстанции прокурорами доказано, что назначенное судом первой инстанции наказание не соответствует степени тяжести совершённых преступлений.

Одесский апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и вынес новый приговор, которым осудил злоумышленника до 5 лет лишения свободы.

Осуждённый задержан в зале суда и доставлен под стражей в ГУ «Одесский следственный изолятор» для исполнения приговора.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года Суворовский районный суд Одессы заочно приговорил к 14,5 годам лишения свободы боевика террористической организации «ДНР».

Фото: Одесская облпрокуратура

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