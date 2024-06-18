В Одессе разоблачили мошенника, который заманивал свои жертвы на сайт-двойник

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту мошенничества путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, следствием установлено, что обвиняемый разработал мошенническую схему для завладения средствами людей, желавших получить денежную помощь от государства. Он создал ссылку на сайт, внешний вид которого полностью копирует дизайн сайта Государственной помощи в рамках программы «єПідтримка», под который закреплял фишинговую интернет-ссылку в социальных сетях Facebook и Instagram.

«Как только граждане переходили по этой ссылке и заполняли необходимые поля с указанием реквизитов своих платёжных карт, злоумышленник получал указанные данные и с их помощью авторизовался в приложениях онлайн-банкинга. Средства потерпевших он списывал на собственноручно созданные аккаунты в одной из известных служб доставки и использовал их по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

Таким образом злоумышленник обманул пятерых граждан, которым нанесён ущерб более чем на 120 тыс гривен.

Следственные действия по установлению других пострадавших продолжаются.

Одесса News информировала, что в Одессе в феврале 2024 года был задержан мужчина, которого подозревают в создании фишингового сайта-двойника єПідтримка.

Фото: Одесская облпрокуратура

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