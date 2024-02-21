Предприимчивый одессит создал с целью обогащения сайт-двойник

В Одессе задержан мужчина, которого подозревают в создании фишингового сайта-двойника єПідтримка.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

“Полицейские разоблачили жителя Одессы, который обманом получал информацию о банковских картах украинцев. Злоумышленник получал доступ к счетам людей, заманивая их на сайт-двойник государственного учреждения”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина создал и разместил в популярных социальных сетях ссылку на сайт, внешний вид которого полностью копировал дизайн сайта Государственной помощи в рамках программы «Поддержка». Он получал реквизиты платёжных карт людей, которые переходили по ссылке с фишинговыми формами, а именно номер карты, СVV код, срок действия и другие. В полиции добавили, что с этой информацией разработчик сайта мог проводить транзакции по банковским счетам потерпевших.

Таким образом, злоумышленник с июля по сентябрь 2023 года обманул двух женщин и двух мужчин. В общей сложности, пострадавшим он нанёс материальный ущерб на сумму почти 16 тысяч гривен.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства правонарушителя полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности фигуранта.

Мошенник задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путём обмана, то есть мошенничество, совершённое путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, повторно) УК Украины.

Теперь ему грозит лишение свободы сроком от трёх до восьми лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 211 тыс. грн.

Одесса News информировала о разоблачении в октябре 2023 года 40-летнего жителя Одессы в мошенничестве — он продавал в интернете несуществующие смартчасы.

Фото и видео: Полиция Одесской области

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