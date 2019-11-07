Суд по делу о пожаре в одесской «Виктории»: спорят о сумме исков

6 ноября в суде над директором сгоревшего в Одессе детского лагеря «Виктория» Петросом Саркисяном и его замом Татьяной Ланиной продолжают рассматривать гражданские иски, которые озвучили жители соседних с лагерем коттеджей.

Как сообщает Пушкинская, о гражданских исках одесситов напомнил их адвокат Василий Свидрак. Трём своим клиенткам он просит возместить 716 тысяч гривен материального ущерба и по 100 тысяч морального. По его словам, их квартиры были сильно залиты водой, женщины перенесли сильный стресс, были вынуждены бросить всё и заняться ремонтом. Иск своих клиентов Свидрак адресовал не только Саркисяну, но и лагерю, горсовету, городскому департаменту образования и науки.

Ранее свой иск к Саркисяну заявили областная прокуратура, которая в пользу горсовета хочет взыскать 7 миллионов 593 тысяч гривен, 37 несовершеннолетних потерпевших, которым посчастливилось выжить во время пожара, претендующих на сумму 3,9 миллиона гривен.

Сам Саркисян исковые требования не признал, заявив, что все знают, кто устроил пожар, а «продажные люди» продолжают делать вид, что виноват именно директор. Не согласился с исками жителей коттеджей и представитель Одесского горсовета Виталий Юраш, заявивший, что мэрия не несёт ответственности за директоров созданных ею коммунальных предприятий. Моральный ущерб, по его мнению, нужно не просто озвучивать, но и доказывать.

Таким образом, общая сумма исков составила более 12 миллионов гривен. Свои обновлённые исковые требования в ближайшее время заявят и родители погибших детей.

Как сообщала Одесса News, пожар в лагере «Виктория» произошёл 15 сентября 2017 года. В корпусе лагеря находилось 42 ребёнка, погибли три девочки, воспитанницы танцевального коллектива «Адель».

Подозрение по этому делу получили директор лагеря Петрос Саркисян, инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, проводивший проверки учреждения, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заммэра города Зинаида Цвиринько и директор субподрядчика, занимавшегося строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов «Виктории», Станислав Чернышов. Старшего воспитателя лагеря Наталью Цокур (Янчик) уже признали виновной.

Фото: Пушкинская