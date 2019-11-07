Делом о пожаре в одесском отеле «Токио стар» займётся новый судья

6 ноября Одесский апелляционный суд определился с новым председательствующим коллегии по делу главного подозреваемого в августовском пожаре в гостинице «Токио стар» бизнесмена Вадима Чёрного.

Как сообщили в суде, пишет ТАЙМЕР, новым главой коллегии станет судья Копица (в соответствии с протоколом автоматизированного распределения дел от 6 ноября). Впрочем, даты очередного заседания по указанному производству в суде пока не назвали.

Кстати. Судья Копица занимался делом «евромайдановца» Сергея Ходияка, подозреваемого в убийстве во время столкновений 2 мая 2014 года в Одессе), им очень недовольны местные уличные активисты и другие «люстраторы», обвиняющие служителя Фемиды в коррупции.

Как сообщала Одесса News, сразу пятеро из десяти судей Одесского апелляционного суда отказались судить Вадима Чёрного, взяв самоотводы.

Прокуратура и сам Чёрный обратились в суд с жалобой на решение Киевского райсуда от 15 октября: сторона обвинения добивается отмены решения о назначении залога, а защита просит назначить меру пресечения в виде личного обязательства.

Известно, что в ночь на 17 августа в эконом–гостинице, оборудованной в здании бывшего трамвайного депо на улице Водопроводной, погибли от огня 9 человек, в том числе ребёнок. Среди умерших — жители Одесской области, Киева, Днепропетровска и одна гражданка Австралии. Кроме того, пострадали 10 человек, включая граждан Литвы и Сьерра–Леоне. Позже оказалось, что сгоревшая гостиница фигурировала в соответствующей документации как «складские помещения» (сам пожар начался в прачечной).

20 августа Киевский суд Одессы отправил владельца гостиницы Вадима Чёрного в СИЗО на 60 суток без права залога, несмотря на то, что за бизнесмена хотел поручиться главный раввин Одессы и юга Украины.