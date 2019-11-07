Зачем в Украину заходит одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж

Украина подписала меморандум с одной из самых больших в мире криптовалютных бирж — Binance, которая планирует открыть свой офис уже в этом году.

Об этом во время круглого стола «Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?» сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, сообщает Укринформ.

«Сегодня мы подписали меморандум с одной из самых больших в мире криптовалютных бирж — Binance. Она активно работает над тем, что бы тут открыть свой офис, и скорее всего она его откроет до нового года. Эта биржа одна из самых больших — это миллиардные обороты. И часть денег, которые аккумулирует сама биржа, и часть транзакций будет проходить на территории Украины, в наших банках. Мы по этому поводу говорили с Национальным банком, общались и с государственными банками об открытии счетов этой биржи», — подчеркнул Фёдоров.

Он отметил, что заход криптовалютной биржи Binance — это сильный драйвер для развития криптотемы в Украине, в плане легализации криптовалюты.

«Когда такие компании заходят и открывают свои офисы в странах, это говорит о том, что начинает развиваться законодательное направление. Появляется большое количество специалистов, которые работают в этих компаниях и помогают развивать законодательство. Кроме того, это дополнительные сотни миллионов налогов, которые получит наше государство», — сказал Фёдоров, добавив, что это сигнал для людей, которые работают с криптовалютой о том, что Украина появилась на карте этого рынка.

Кстати. Криптовалютная биржа Binance — одна из самых крупных криптобирж в мире. Суточный объём торгов по состоянию на апрель 2018 года — почти 1,5 миллиарда долларов. Биржа основана в 2017 году Чанпенгом Джао (Changpeng Zhao), который ранее возглавлял отдел разработки платформы Blockchain.com, а также является соучредителем биржи OKCoin и основателем проекта облачных систем обмена данными BijieTech. Биржа пользуется огромным доверием у криптосообщества. В июле 2017 года выпущена собственная валюта биржи — Binance Coin (BNB). Одним из ключевых преимуществ биржи Binance является самая низкая комиссия среди бирж — 0,05% за сделку.

Как сообщала Одесса News, торговое финансирование сельхозпродукции в Одессе вскоре могут предоставлять в криптовалютах. Такое мнение высказал к ходе конференции Grain & Maritime Days in Odessa 2018 генеральный директор компании Cerealia.