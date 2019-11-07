В одесском Доме Блещунова покажет «Параллели»

7 ноября в 15:00 в коммуникативно-выставочном пространстве Дома Блещунова «Квартира №6» студенты Одесского художественного колледжа имени М. Б. Грекова покажут свои работы на выставке «Параллели».

«Сегодня большие дискуссии вызывает вопрос актуальности художественного образования, а также реализации молодых художников, вчерашних студентов. При этом базовое академическое художественное образование – необходимый фундамент, старт, не мешающий творчески раскрываться художнику», — отмечают организаторы, сотрудники Одесского муниципального музея личных коллекций имени А. В. Блещунова.

Куратор выставки, одесский художник Николай Лукин уверен, что приобретение культуры, мастерства и ремесла должны соседствовать с художественным поиском и экспериментом: «Проект «Параллели» как раз и призывает взглянуть на эти же стороны жизни художников-студентов (студентов, НО уже художников). Поэтому мы показываем выполненные на высоком профессиональном уровне академические постановки и, наравне с ними, – творческие поиски, выраженные в компьютерной графике, коллажах, фотографии, керамике и скульптуре».

О выбранном названии и содержании проекта рассказала заведующая выставками Дома Блещунова Мария Апрятова: «Представьте себе железную дорогу. Один рельс — идеализированный академизм, а другой — социализированное современное искусство. Без двух рельсов поезд не едет. Но они пересекаются лишь на умозрительном горизонте иллюзии перспективы, а не в реальной жизни… Вот о чём эта выставка».

Выставку можно посетить до 8 декабря в коммуникативно-выставочном пространстве Дома Блещунова «Квартира №6» (ул. Польская, 19).