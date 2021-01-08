Театр «Маски» хочет порадовать одесситов послекарантинной феерической комедией

«Еврей и Эвридика» — это феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения — подарит одесситам и гостям города Театр «Маски» после окончания карантина — 24 января.
В спектакле есть всё: оригинальное музыкальное сопровождение, живой звук и хореография в исполнении ансамбля танца «Ритуальных услуг», с участием всех актёров основного состава театра «Маски».
Действующие лица:
- Еврей — Народный артист Украины Борис Барский
- Эвридика-Заслуженная артистка Украины Наталья Бузько
- Фей -Народный артист Украины Георгий Делиев, Игорь Малахов
- Люди в чёрном — Александр Постоленко, Михаил Волошин, Игорь Малахов.
Цена билетов от 180 до 340 гривен. Их таки можно купить здесь.
Дата и время начала: 24 января, воскресенье, 19:00.
Место проведения: Дом клоунов