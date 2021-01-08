Театр «Маски» хочет порадовать одесситов послекарантинной феерической комедией

«Еврей и Эвридика» — это феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения — подарит одесситам и гостям города Театр «Маски» после окончания карантина — 24 января.

В спектакле есть всё: оригинальное музыкальное сопровождение, живой звук и хореография в исполнении ансамбля танца «Ритуальных услуг», с участием всех актёров основного состава театра «Маски».

Действующие лица:

Еврей — Народный артист Украины Борис Барский

Эвридика-Заслуженная артистка Украины Наталья Бузько

Фей -Народный артист Украины Георгий Делиев, Игорь Малахов

Люди в чёрном — Александр Постоленко, Михаил Волошин, Игорь Малахов.

Цена билетов от 180 до 340 гривен. Их таки можно купить здесь.

Дата и время начала: 24 января, воскресенье, 19:00.

Место проведения: Дом клоунов