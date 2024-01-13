Одесская филармония устраивает концерт «Приглашение на вальс»

21 января концерт «Приглашение на вальс» состоится в Одесской областной филармонии.

Волшебное событие, посвящённое праздничному и волшебному миру вальса. Признанные профессионалы на сцене. Незабываемые впечатления и торжественные эмоции для зрителя.

Своим непревзойдённым исполнением вас будут покорять заслуженная артистка Украины Д. Гульцова (фортепиано); лауреаты международных конкурсов Л. Третьяк (сопрано), М. Крисань (скрипка), Г. Слободяник (сопрано), Е. Филипенко (чтец), А. Кузьменко (флейта), Д. Варфоломеев (баян), А. Павлишина (фортепиано) .

К вальсовым темам прибегали композиторы разных эпох. Каждый придавал своим произведениям особую изысканность и эстетику. И на этот раз вы сможете на себе почувствовать магию красивой музыки, дающей ощущение праздника.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 14 часам.

Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.

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