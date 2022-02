Куда пойти в Одессе на выходных 12-13 февраля

Надеемся, строгие карантинные ограничения не омрачат выходные дни и Вы сможете в полном объёме насладиться тем, что предлагают одесситам и гостям города учреждения культуры и искусства.

12 февраля Одесский Театр музкомедии приглашает на изысканный мюзикл NOTRE DAME de PARIS Le Concert. Событие по своему эмоциональному наполнению уникальное и фееричное! Невозможно пропустить. В грандиозном перфомансе выступят: симфонический оркестр; хор; рок-бэнд; более 150 артистов; семеро великолепных вокалистов. Тонны света и качественный звук, уникальная концепция и знаменитый сюжет, вокальные партии на языке оригинала. Стоимость билетов от 510 гривен. Приходите в 16 или в 19 часов.

12 февраля в Украинском театре долгожданная премьера детского спектакля «Пеппи». Эта музыкально-пластическая сказка в двух действиях. В центре сюжета – рыжеволосая и конопатая девочка Пеппи, которая приезжает в один очень унылый и серый городок, в котором все живут по своим строгим правилам, но с появлением Пеппи жизнь меняется. Стоимость билетов – 50-200 грн. Приходите к 13:00.

12 февраля в Одесском художественном музее специальная экскурсионная программа ко Дню влюблённых. В музее можно будет устроить свидание и пригласить свою половинку на познавательную экскурсию «Love Death Art». Экскурсий будет сразу три, и все они будут сфокусированы на романтической тематике. К примеру, экскурсия «Queer love» будет посвящена квирам и любви, которая не имеет норм и правил, экскурсия «(Не) выживут только любовники» — увлекательным историям любви, страстям и разочарованиям, а экскурсия «Чего не было в Советском Союзе» расскажет о том, как советская идеология влияла на формирование сознания и развитие искусства. Экскурсии пройдут в 14:30, 15:30 и 16:30. Стоимость билетов – 200 грн.

12 и 13 февраля в кинотеатрах Одессы показы ежегодного фестиваля «Вечера французского кино». Так, кинотеатр Синема сити 12 февраля покажет драматическую комедию «Лети со мной», а 13-го — фильм «Маленькая мама». Начало в 19 часов.

12 и 13 февраля в парке Горького фестиваль Love Weekend&Глинтвейн Фест ко Дню влюблённых. Гостей ждут конкурсы, викторины и приятные призы, фотозоны и море самого разнообразного глинтвейна. Фестиваль открыт с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

13 февраля в соборе святого Павла (Кирха) концерт классической музыки. Под сводами неоклассического здания прозвучат произведения композиторов разных эпох. Места можно забронировать по телефону: +38097 342 0383. Приходите к 18:00. Стоимость билетов 100-200 грн.

13 февраля на сцене Украинского театра концерт «Romanic Golden cinema» в исполнении театрального оркестра. В программу войдут музыкальные произведения из знаменитых кинофильмов. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 50-350 грн.

13 февраля в 19:00 в Одесской областной филармонии концерт лучших мировых рок-хитов о любви. В самый романтичный день года Magicbox и группа BEAST приглашают услышать рок-хиты о любви. Лучший рок-вокал Украины, участник проекта «Голос страны» Иван Ворон и группа BEAST исполнят культовые хиты Queen, Scorpions, Metallica, АРИЯ, Bon Jovi, KISS, Aerosmith. Лирические «Still Loving You», «Wind of Change», «Send Me An Angel» Scorpions, пронзительную «Always» Bon Jovi, чувственную «Crazy» Aerothmith, нежную и трепетную «Потерянный рай» Арии и многие другие любимые романтические баллады. Мощи, объёма и красоты исполняемой музыки добавит сопровождение симфонического оркестра Royal Orchestra. Стоимость билетов от 280 грн.

13 февраля в 12:00 в парке им.Т.Г. Шевченко состоится шоу-конкурс «В чарах любви», посвящённый Дню влюбленных. Организатор — КП «Парки Одессы». К участию в шоу-конкурсе приглашаются влюблённые пары, которые будут соревноваться за главный приз — романтический вечер в одесском ресторане SOLO. Участие в конкурсе — бесплатное. Главное условие участия — группа (не меньше 6 человек), которая поддержит своих претендентов и посостязается в номинации «Наилучшие болельщики» за приз от КП «Парки Одессы».

13 февраля в 18:30 в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, накануне Дня Валентина, состоится концерт «Музыка любви». Режиссёр — Павел Кошка. Дирижёр — Виталий Ковальчук. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите в переулок Чайковского, 1.



До 28 февраля в одесской галерее Invogue#Art на улице Екатерининской, 25, проходит фотовыставка победителей международного конкурса “I SEE PHOTO AWARDS 2021”. Участники выставки – молодые авторы, чьи работы уже отмечены критиками, жюри конкурсов и экспертами в международной сфере фотографии. Выставка посвящена арт-фотографии, являющейся отражением художественного видения окружающего мира. Вход свободный при условии соблюдения карантинных правил. График работы галереи: Пн-Вс с 11.00 до 20.00.

По 2 апреля в Одесском художественном музее выставка Павла Макова «Мапа Мунди». Павел Маков — один из самых дорогих украинских художников, его работами украшены Пинчукартцентр (Киев), Метрополитен-музей (Нью-Йорк), Библиотека Конгресса (Вашингтон) и другие музеи мира. Именно он готовит украинский павильон на 59-й Венецианский биеннале (2022). Стоимость билета 50-100 гривен. Во время карантина для посещения музея необходимо иметь сертификат вакцинации или отрицательный тест на ПЦР (до 72 часов), или справку о выздоровлении в «Дії».

