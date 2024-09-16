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На Гамбургском фестивале покажут фильм, снятый по сценарию одесской писательницы

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Киевский международный кинофестиваль «Молодость» третий раз представит свой национальный конкурс украинских полнометражных фильмов на Гамбургском кинофестивале (Filmfest Hamburg).

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

В списке представленных кинолент будет фильм «БожеВільні» режиссёра Дениса Тарасова, снятый по сценарию одесской писательницы Ксении Заставской (Оксаны Присяжнюк).

Одесса News поинтересовалась у Ксении Заставской, будет ли она представлять в Гамбурге снятый по её сценарию кинофильм.

«Я никогда не знаю про фестивали и меня не оповещают и никуда не приглашают, поэтому я никогда не могу комментировать ни показ «Щедрика» в Риме, снятого по моему сценарию, ни показ «БожеВильных». На вопрос почему так происходит, одесситка лаконично ответила: «Я не знаю».

Ксения Заставская

Для справки. Гамбургский фестиваль – самый большой кинофестиваль региона, который продлится с 26 сентября по 5 октября 2024 года.

Одесса News информировала, что, в Риме 23 сентября состоится презентация и показ ленты «Щедрик», снятой по сценарию Ксении Заставской.

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