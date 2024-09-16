На Гамбургском фестивале покажут фильм, снятый по сценарию одесской писательницы

Киевский международный кинофестиваль «Молодость» третий раз представит свой национальный конкурс украинских полнометражных фильмов на Гамбургском кинофестивале (Filmfest Hamburg).

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

В списке представленных кинолент будет фильм «БожеВільні» режиссёра Дениса Тарасова, снятый по сценарию одесской писательницы Ксении Заставской (Оксаны Присяжнюк).

Одесса News поинтересовалась у Ксении Заставской, будет ли она представлять в Гамбурге снятый по её сценарию кинофильм.

«Я никогда не знаю про фестивали и меня не оповещают и никуда не приглашают, поэтому я никогда не могу комментировать ни показ «Щедрика» в Риме, снятого по моему сценарию, ни показ «БожеВильных». На вопрос почему так происходит, одесситка лаконично ответила: «Я не знаю».

Ксения Заставская

Для справки. Гамбургский фестиваль – самый большой кинофестиваль региона, который продлится с 26 сентября по 5 октября 2024 года.

Одесса News информировала, что, в Риме 23 сентября состоится презентация и показ ленты «Щедрик», снятой по сценарию Ксении Заставской.

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