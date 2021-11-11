В Одессе отметили окончание Первой мировой войны

11 ноября, в 103-ю годовщину со дня подписания Компьенского перемирия, положившего конец военным действиям Первой мировой войны, в Одессе состоялась церемония возложения цветов к памятнику французским авиаторам и Мемориалу австро-венгерским военнослужащим, умершим или погибшим в нашем городе в те времена.

Как сообщает официальный сайт города, в церемонии возложения цветов приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине г-н Этьен де Понсен и Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине г-жа Анка Фельдхузен, а также Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции отметил, что, несмотря на давность конфликта, важно помнить о событиях прошлых лет, чтить память погибших, а главное – делать это вместе.

«В День перемирия почтить память захороненных на кладбище в Одессе военнослужащих Франции, Германии и других государств пришли представители разных стран, которые некогда были противоборствующими сторонами, а сегодня являются верными союзниками», — подчеркнул г-н Этьен де Понсен.

Г-жа Посол Германии отметила, что во Франции практически каждая семья пострадала в Первой мировой войне – более миллиона погибших и в несколько раз больше тех, кто пострадал от последствий конфликта.

«Мы помним. И я рада, что сегодня мы чтим память вместе с французскими коллегами и представителями других стран, которые были участниками Первой мировой войны. Сегодня мы — действительно верные союзники и вместе работаем, в том числе для преодоления военных конфликтов в Украине и других странах мира», — отметила г-жа Анка Фельдхузен.

Кстати. Памятник французским авиаторам был установлен на 2-м Христианском кладбище в 2019 году на могиле младшего лейтенанта Марка Бонье — французского летчика-бомбардировщика, участника боевых действий Первой мировой войны, который погиб в Одессе в 1916 году при испытаниях самолёта, производившегося на заводе аэропланов «Анатра». На памятном знаке отмечены и другие французские лётчики-испытатели завода, которые также покоятся на одесском кладбище.



Мемориал австро-венгерским военнослужащим на этом же кладбище был установлен в 2018 году.

Фото: «Одесса»

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