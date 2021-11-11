До конца года будет запущен поезд Одесса-Измаил

До конца 2021 года будет проведён запуск поезда Одесса-Измаил.

Принципиальное согласие о его запуске достигнуто на встрече председателя Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого с директором регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця» Сергеем Никулиным.

Об этом сообщает пресс-служба ООГА.

Дизель-поезд ДПКр-3, который пойдёт по маршруту Одесса-Измаил, построен в этом году на Крюковском вагоностроительном заводе.

Отмечается, что Сергей Гриневецкий дал соответствующие поручения структурным подразделениям ОГА и Измаильской райгосадминистрации наработать оптимальный график движения этого поезда. Предполагается, что он будет курсировать ежедневно и делать 8-10 остановок. Ориентировочное время движения — четыре с половиной часа.

Поезд даст возможность жителям области безопасно и комфортно перемещаться по территории региона. Его курсирование обеспечит повышение уровня комфортности, увеличит деловую и туристическую активность.

Как сообщала Одесса News, Укрзализныця с 21 октября поменяла правила перевозок пассажиров в связи с нахождением Одесской области в «красной» зоне карантина.



Фото: ООГА

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