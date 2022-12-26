Измаильские пограничники встретили защитников Змеиного, находившихся в плену

Пограничники Измаильского отряда вместе с родственниками и представителями громады встретили троих побратимов, находившихся в плену 9 месяцев.

Как сообщает Госпогранслужба, героев-пограничников встречали с цветами и объятиями в городе Килия.

«Собравшиеся исполнили вместе несколько патриотических песен, а во время исполнения Государственного Гимна Украины выпустили в небо синие и жёлтые шары», — говорится в сообщении.

Пограничников удалось освободить из плена 24 ноября вместе с ещё тремя пограничниками Донецкого и Луганского отряда, а также 44 военнослужащими ВСУ.

После этого они прошли реабилитацию, где получили медицинскую и психологическую помощь.

Уже в ближайшее время они будут охранять государственную границу на участке ответственности родного Измаильского отряда.

Фото: Андрей Ермак/Теlegram, Госпогранслужба

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