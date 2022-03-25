Минута молчания: Вечная память каждому, кто погиб за Украину

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

По данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на 25 марта погибло 135 детей и 184 ребёнка получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадавших в областях: Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 46, Черниговской – 34, Запорожской — 26, Николаевской – 25, городе Киеве — 16, Житомирской и Херсонской – по 15, Сумской – 14.

Так, вследствие ожесточенных боёв в центре города Рубежное Луганской области погибли двое детей.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за первые три недели войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с начала вторжения до конца суток 19 марта зафиксировано 2361 жертву среди гражданского населения страны: 902 убитых и 1459 раненых. Среди убитых — 179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен.

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