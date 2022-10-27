В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Скрипник, светлая ему память

На фронте российско-украинской войны погиб житель села Старостино Раздельнянской территориальной громады Одесской области Виктор Скрипник.

Об этом сообщила в Facebook Раздельнянская городская территориальная громада.

Виктор Скрипник служил морским пехотинцем, погиб под Херсоном.

Жители Раздельнянщины живым коридором благодарности встретили морского пехотинца и провели его в последний путь в родном селе Виктора — Старостино.

Как сообщала Одесса News, на фронте российско-украинской войны погиб житель Раздельной Одесской области Игорь Скибенюк, служивший в одном подразделении с Виктором Скрипником.⠀

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Видео: Раздельнянская громада/Facebook

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