В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Скибенюк, светлая ему память

На фронте российско-украинской войны погиб житель Раздельной Одесской области Игорь Скибенюк.

Об этом сообщила в Facebook Раздельнянская городская территориальная громада.

Жители Раздельной живым коридором благодарности встретили морского пехотинца Игоря Скибенюка и провели его в последний путь.

Как сообщала Одесса News, на Херсонском направлении российско-украинской войны в октябре 2022 года погиб житель Килии Одесской области 50-летний Сергей Павлович Владыченко.

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Видео: Раздельнянская громада/Facebook

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