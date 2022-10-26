В Одессе продолжается переименование городских топонимов

Историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета утвердила список 96 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией либо советским прошлым и подлежат переименованию.

Об этом сообщает член комиссии, историк Александр Бабич на своей странице в Facebook.

«Историко-топонимическая комиссия вынесла на рассмотрение (сессии горсовета – ред.) 96 названий улиц и переулков – кандидатов на переименование», – отметил Бабич.

По его словам, решено, в частности, «убрать почти всех русских и советских писателей, которые не имели отношения к Одессе (Блок, Шолохов, Гаршин, Грибоедов, Чернышевский, Жуковский и т. п.). Также будут переименованы почти все улицы, названные в честь советских и российских личностей, например Циолковского, Васнецова, Шишкина, Мичурина, Макаренко.

Кроме того, из городского публичного пространства уйдут имена народовольцев-террористов – Кибальчича, Засулича, Фигнера, а также Дмитрия Донского, Невского, Нахимова, Кутузова, Лидерса, Дежнёва. Не будет улиц, связанных с российскими географическими названиями и именами советских маршалов. Однако сделали исключения для тех генералов, которые действительно защищали и освобождали Одессу – Петрова, Малиновского, Бочарова и ещё нескольких.

«Не буду перечислять все наши решения, но без «8 марта» мы будем теперь как-то жить)). Без Байкальской, Минской, Орловской… тоже», — написал историк.

«Очень большое желание (членов историко-топонимической комиссии горсовета, – ред.) изменить топонимический образ города, сделать его более украинским и мультикультурным, лишив Одессу российского нарратива», — резюмировал Бабич.

«Идея переименования городских топонимов обсуждалась давно, ещё до войны. Украину предстоит возрождать молодому поколению, которое должно вернуться к своим истокам, историческим общественным и национальным ценностям», — сказал председатель комиссии, вице-мэр Павел Вугельман.

Как сообщала Одесса News, 28 сентября депутаты Одесского городского совета поддержали переименование ряда одесских улиц.

Фото: Александр Бабич/Facebook, «Одесса»

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