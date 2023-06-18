От тяжёлых ранений в бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Стоянов

От тяжёлых огнестрельных ранений, полученных при защите Родины на Донецком направлении, погиб 48-летний житель Болградской громады Одесской области Василий Стоянов.

Об этом сообщает Болградский городской совет в Facebook.

Мастер-сержант Василий Стоянов проходил службу в части территориальной обороны. 5 марта 2023 года во время выполнения боевого задания военнослужащий получил тяжёлые огнестрельные ранения, был эвакуирован с поля боя. Военные врачи боролись за спасение бойца, но 29 апреля в клинической больнице Киева жизнь Василия оборвалась.

У Василия Стоянова был опыт службы в Государственной пограничной службе Украины и в подразделении морской пехоты. В начале полномасштабного вторжения России в Украину он подписал контракт и проходил службу в подразделении ТРО.

Семья погибшего — жена и две дочери — проживает в селе Виноградовка (Курчу) Болградской территориальной громады. На кладбище в этом же селе Василия и похоронили.

Как сообщала Одесса News, 27 апреля 2023 года в боях с российскими оккупантами в Херсонской области перестало биться сердце 32-летнего жителя Одесской области Александра Гижицы.

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Фото: Болградский горсовет/Facebook

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