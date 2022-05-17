Военная обстановка за сутки на юге страны: нанесено более 100 ударов по врагу

На юге Украины защитники за последние сутки нанесли более 100 ударов по вражеским позициям, ликвидировав 29 российских агрессоров, зенитно-ракетный комплекс, танк и другую военную технику.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование «Юг».

«Наши подразделения совместно с авиацией Воздушных сил нанесли в сутки более 100 ударов по вражеским позициям. Огнём реактивной артиллерии уничтожен склад горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобаевки. «Успокоено» 29 рашистов», — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожен вражеский ЗРК «Стрела-10», танк Т-72 и другая бронированная техника.

В то же время отмечается, что группировка врага из четырёх ракетных и семи десантных кораблей продолжает держать блокаду судоходства, угрожать ракетным ударом не менее 30 крылатых ракет и сохраняя вероятность высадки десанта.

«Силы обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению», — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что «проукраинские настроения на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей остаются высокими. Местные продолжают отстаивать позицию и доказывать, что Херсон – это Украина, а они – украинцы. Несмотря на террор и запреты, отважные люди разрушают планы врага благодаря своим убеждениям и стойкости позиций».

Военные также призывают граждан сознательно относиться к собственной безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

Как сообщала Одесса News, утром 16 мая крылатой ракетой враг нанёс удар по Одесской области, поразив объект туристической инфраструктуры. Разрушены здания, вспыхнул пожар. Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.

Враг также продолжал атаковать повреждённый и неработающий мост через Днестровский лиман.

В полдень 16 мая подразделение противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожило на подлёте к Одессе крылатую ракету типа «Х», выпущенную российским самолётом.

Фото: ОК «Юг»

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