Количество пострадавших от ракетного удара в Одесчине 16 мая — 4 человека (фото)

В результате утреннего ракетного удара 16 мая по Одесской области пострадали четыре человека, в том числе один маленький ребёнок.

Как сообщила Одесса News, ракета разрушила объект туристической инфраструктуры, после чего там вспыхнул пожар.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, к ликвидации огня привлекались две единицы техники и пять спасателей от ГСЧС, а также одна единица техники и 2 спасателя от пожарной команды Каролино-Бугаза.

Отмечается, что огнём также повреждён один автомобиль.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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