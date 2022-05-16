Количество пострадавших от ракетного удара в Одесчине 16 мая — 4 человека (фото)

В результате утреннего ракетного удара 16 мая по Одесской области пострадали четыре человека, в том числе один маленький ребёнок.
Как сообщила Одесса News, ракета разрушила объект туристической инфраструктуры, после чего там вспыхнул пожар.
По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, к ликвидации огня привлекались две единицы техники и пять спасателей от ГСЧС, а также одна единица техники и 2 спасателя от пожарной команды Каролино-Бугаза.
Отмечается, что огнём также повреждён один автомобиль.
Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook
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