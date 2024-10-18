Нидерланды разрешили Украине бить по России с самолётов F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина может использовать переданные Нидерландами истребители F-16 по территории России в оборонных целях в соответствии с международным правом.

Об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом встречи глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе 17 октября, сообщает Укринформ.

«Мы доставили нашу первую партию F-16. Сейчас они находятся в украинском воздушном пространстве. И мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право. А международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию. Международное право не останавливается на границе или за 100 км от границы Поэтому мы позволяем Украине использовать F-16 для самообороны. Это может понадобиться для перехвата ракет или для ударов, например, по аэродромам России», – подчеркнул Брекельманс.

Он также отметил, что вопросы поддержки Украины являются ключевыми.

“Я думаю, что поддержка Украины является ключевым приоритетом в эти дни. Я был в Харькове и Киеве десять дней назад, и ситуация, как на линии фронта, так и в больших городах, таких, как Харьков, очень тревожная. Поэтому я думаю, что нам нужно активизировать наши усилия. Во-вторых, нам нужно говорить об укреплении нашей обороны и сдерживании, потому что российская угроза только растёт и не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе”, — сказал министр обороны Нидерландов.

Одесса News информировала, что Нидерланды были одной из стран, которые пообещали передать Украине F-16. Первую партию самолётов Украина получила в июле 2024 года. Точное количество переданных истребителей не называли.

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