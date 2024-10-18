Немецкие эксперты учили пограничников Одессы, как определить фальшивый паспорт

В Одесской области эксперты Федеральной полиции Германии поделились опытом по выявлению поддельных документов.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» пограничники Белгород-Днестровского и Одесского отрядов с участием экспертов Федеральной полиции Германии успешно прошли два специализированных тренинга по проверке документов.

«В учёбе приняли участие инспекторы пограничной службы, ежедневно осуществляющие проверку документов в пунктах пропуска и на блокпостах. Программа тренинга включала в себя изучение современных технологий безопасности и методов печати паспортов разных стран. Участники тренировались использовать специализированные базы данных, которые находятся в открытом доступе во время паспортного контроля для подтверждения подлинности документов», — говорится в сообщении.

Благодаря опыту международных экспертов, пограничники ознакомились с новыми формами и методами подделки документов.

В завершение тренинга все участники получили соответствующие сертификаты.

Госпогранслужба при поддержке международных партнёров – миссии Европейского Союза по пограничной помощи Молдове и Украине (EUBAM), постоянно работает над повышением квалификации своих сотрудников, повышая скорость, комфорт и безопасность пересечения границы.

Одесса News информировала, что с помощью миссии EUBAM для ускорения проезда украинцев, следующих в международный аэропорт «Кишинёв» из Одессы, запущен специальный аэротрансфер.

Фото: Госпогранслужба

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