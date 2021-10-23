Как одесские пограничники устанавливают подлинность COVID-сертификатов

Пограничники эффективно применяют техническое оснащение и программное обеспечение для проверки документов, чтобы предотвращать распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщает Госпогранслужба, некоторые граждане, подвергая других опасности, порой пытаются использовать поддельные Covid-сертификаты, подтверждающие вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни.

Для усиления мер по выявлению нарушителей с августа 2021 сотрудники Госпогранслужбы используют программное обеспечение SafeBorder, разработанное Доверительный сетью ЕС в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины. Собственно, это позволяет пограничникам быстро проверять силу документа и его принадлежность соответствующему лицу, направляющемуся на въезд в Украину. Во время сканирования QR-кода, который находится на документе, SafeBorder показывает — действительный сертификат или нет.

Всего с начала использования системы пограничники уже проверили почти 630 тысяч сертификатов. В процессе сканирования только за последние 3 недели удалось обнаружить около 300 документов, которые имели признаки подделки.

Пограничники подчёркивают риски при использовании поддельных документы на государственной границе, поскольку такие незаконные действия предусматривают уголовную ответственность. Кроме того, если украинцы воспользуются фальшивкой для поездки за границу и её обнаружат правоохранители страны следования, то они также будут нести ответственность по законодательству той страны, в которую направляются.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 22 октября, полицейские Одесской области открыли девять уголовных производств по фактам подделки документов, связанных с COVID-19.

Фото и видео: Госпогранслужба

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