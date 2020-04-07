Ломаченко: Хочу боя с Лопесом

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO и WBC в лёгком весе, житель Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко поделился мнением о поединке со своим следующим соперником — Теофимо Лопесом.

Василий отметил, что очень хочет этого боя, поскольку американец гондурасского происхождения владеет его титулом по версии Международной боксёрской федерации (IBF), сообщает Укринформ со ссылкой на Boxing Scene.

«Мне будет интересно после поединка посмотреть в глаза Лопесу и его отцу. Увидеть их реакцию, выражение лица. Действительно думаю, что Лопес хороший боксёр. Он молодой, голоден к победам, очень силён. Я хочу боя с ним, потому что он чемпион мира, и он держит мой титул IBF. Никто не может предсказать, что произойдёт в нашем поединке. Мне самому интересно, в каком раунде он завершится», — сказал Ломаченко.

Как сообщала Одесса News, бой Ломаченко с Лопесом перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Изначально поединок был запланирован на 30 мая. Новая дата боя пока неизвестна.

Лопес в декабре прошлого года победил боксёра из Ганы Ричарда Комми в бою за титул чемпиона IBF, которого Ломаченко не хватает для статуса абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко также высказался относительно ситуации с пандемией коронавируса. На YouTube-канале американской боксёрской промоутерской куомпании Top Rank Boxing он, в частности, сказал:

«Я переживаю, как и все люди на планете. Хочу, чтобы все сохраняли спокойствие. Вместе мы победим этот вирус, и пусть Всевышний нам помогает».

Фото: Facebook