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  3. 92 человека скончались за сутки в Украине от коронавируса — такого количества ещё не было

92 человека скончались за сутки в Украине от коронавируса — такого количества ещё не было

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В Украине по состоянию на 3 октября лабораторно подтверждено 222 322 случая COVID-19, из них за сутки — 4 661. В течение суток зафиксировано 92 новых летальных исхода.
Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Украина заняла десятое место в мире по количеству новых случаев коронавируса в сутки. На первом месте — Индия, в которой более 100 000 новых случаев за сутки. Также в антирейтинг попали США (41 000 случаев в сутки) и Франция (14 000 случаев).

По мнению украинского врача-вирусолога Аллы Мироненко, вероятность повторного инфицирования коронавирусом крайне мала. 

«Если человек болел раньше коронавирусом, то мала вероятность повторного заражения. Вероятность повторного заболевания сводится к тому, что если у человека какой-то имунный дефект, то может быть. Но заболевание тогда протекает с менее выраженной клиникой», — сказала Мироненко.

Также она отметила, что такой симптом, как потеря обоняния, не бывает сразу при коронавирусе. И он может не у всех встречаться. По её словам, у азиатов такой признак вообще практически не встречается.

Как сообщала Одесса News, известных в Украине людей зараза тоже не обходит: среди переболевших коронавирусом Почётный патриарх Филарет, певцы Олег Винник и Камалия, телеведущие Маричка Падалко и Ольга Фреймут, актёры Лесь и Назар Заднипровские, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, народные депутаты Игорь Палица от фракции «За будущее», Нестор Шуфрича от «Оппозиционной платформы — За жизнь», Жан Беленюк от «Слуги народа», глава этой партии Александр Корниенко, председатель партии «Голос» Кира Рудык, бывший президент Украины Пётр Порошенко.

 

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