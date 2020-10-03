92 человека скончались за сутки в Украине от коронавируса — такого количества ещё не было

«Если человек болел раньше коронавирусом, то мала вероятность повторного заражения. Вероятность повторного заболевания сводится к тому, что если у человека какой-то имунный дефект, то может быть. Но заболевание тогда протекает с менее выраженной клиникой», — сказала Мироненко.

Также она отметила, что такой симптом, как потеря обоняния, не бывает сразу при коронавирусе. И он может не у всех встречаться. По её словам, у азиатов такой признак вообще практически не встречается.

Как сообщала Одесса News, известных в Украине людей зараза тоже не обходит: среди переболевших коронавирусом Почётный патриарх Филарет, певцы Олег Винник и Камалия, телеведущие Маричка Падалко и Ольга Фреймут, актёры Лесь и Назар Заднипровские, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, народные депутаты Игорь Палица от фракции «За будущее», Нестор Шуфрича от «Оппозиционной платформы — За жизнь», Жан Беленюк от «Слуги народа», глава этой партии Александр Корниенко, председатель партии «Голос» Кира Рудык, бывший президент Украины Пётр Порошенко.